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Зайцев раскрыл детали работы с Пугачевой и Гурченко 

Елена Прошина 8 часов назад
Зайцев раскрыл детали работы с Пугачевой и Гурченко
Фото: РИА Новости
Легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев в интервью «Комсомольской правде» рассказал о работе с Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и другими звездами.
Кутюрье рассказал, как сшил первый концертный балахон для Аллы Пугачевой. По его словам, она стеснялась своего тела и не хотела носить облегающие наряды.

«Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась», — сказал Зайцев.

Модельер также вспомнил, что Пугачева приводила к нему своих любовников и просила их одеть. Например, для Сергея Челобанова Зайцев сшил цветастый пиджак.
«Красный Диор», как прозвали Зайцева на Западе, за время своей карьеры поработал со многими знаменитостями. У него обшивались Филипп Киркоров, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Тамара Синявская.
Для Эдиты Пьехи Зайцев придумал украшение — цветок на плече, ставший визитной карточкой певицы.
Любимой клиенткой кутюрье была Людмила Гурченко.

«У Гурченко была фигура прекрасная, тонкая талия. Так что ей я подарил больше всего нарядов», — вспоминает Вячеслав Зайцев.

Как писал «Рамблер», 2 марта Вячеслав Зайцев отметил 83-летие. В последние годы модельер почти не появляется на публике из-за болезни Паркинсона.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Иосиф Кобзон , Муслим Магомаев , Тамара Синявская , Людмила Гурченко , Эдита Пьеха , Сергей Челобанов , Людмила Зыкина , Вячеслав Зайцев , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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