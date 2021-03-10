Зайцев раскрыл детали работы с Пугачевой и Гурченко 

Легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев в интервью «Комсомольской правде» рассказал о работе с Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и другими звездами.
Кутюрье рассказал, как сшил первый концертный балахон для Аллы Пугачевой. По его словам, она стеснялась своего тела и не хотела носить облегающие наряды.
«Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась», — сказал Зайцев.
Модельер также вспомнил, что Пугачева приводила к нему своих любовников и просила их одеть. Например, для Сергея Челобанова Зайцев сшил цветастый пиджак.
«Красный Диор», как прозвали Зайцева на Западе, за время своей карьеры поработал со многими знаменитостями. У него обшивались Филипп Киркоров, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Тамара Синявская.
Для Эдиты Пьехи Зайцев придумал украшение — цветок на плече, ставший визитной карточкой певицы.
Любимой клиенткой кутюрье была Людмила Гурченко.
«У Гурченко была фигура прекрасная, тонкая талия. Так что ей я подарил больше всего нарядов», — вспоминает Вячеслав Зайцев.
Как писал «Рамблер», 2 марта Вячеслав Зайцев отметил 83-летие. В последние годы модельер почти не появляется на публике из-за болезни Паркинсона.