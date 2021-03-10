Зайцев раскрыл детали работы с Пугачевой и Гурченко 

Кутюрье рассказал, как сшил первый концертный балахон для Аллы Пугачевой. По его словам, она стеснялась своего тела и не хотела носить облегающие наряды.

«Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась», — сказал Зайцев.

Модельер также вспомнил, что Пугачева приводила к нему своих любовников и просила их одеть. Например, для Сергея Челобанова Зайцев сшил цветастый пиджак.

Для Эдиты Пьехи Зайцев придумал украшение — цветок на плече, ставший визитной карточкой певицы.

Любимой клиенткой кутюрье была Людмила Гурченко.

«У Гурченко была фигура прекрасная, тонкая талия. Так что ей я подарил больше всего нарядов», — вспоминает Вячеслав Зайцев.

Как писал «Рамблер», 2 марта Вячеслав Зайцев отметил 83-летие. В последние годы модельер почти не появляется на публике из-за болезни Паркинсона.