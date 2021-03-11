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Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»

Национальная Служба Новостейиещё 9
20 минут назад
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, номинирован на премию «Ника». Его имя значится в шорт-листе претендентов на кинематографическую награду.
Осужденного Ефремова номинировали на премию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ефремов выдвинут в категории «Лучшая роль второго плана» за работу в картине Андрея Смирнова «Француз».
В той же номинации значатся Александр Балуев («Француз») и Евгений Цыганов (фильм «Одесса»). Лауреаты премии «Ника» будут названы 25 апреля сразу за два года – 2019 и 2020, отмечают «Известия».
В связи с пандемией коронавируса вручение премии ранее переносилось дважды. Лидером по числу номинаций стала картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».
На премию в разделе «Лучший игровой фильм» также претендуют «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и «Доктор Лиза» Оксаны Карас.
Шоу-бизнес,ДТП Ефремова,Оксана Карас,Андрей Смирнов,Александр Балуев,Михаил Ефремов,Евгений Цыганов,Андрей Зайцев,Андрей Михалков-Кончаловский,газета "Известия",
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