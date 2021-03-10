«Противно смотреть»: Садальский о шоу «Маска»

«Противно смотреть, обычное телевизионное вранье», — говорит он.

В программе нужно угадать, кто из звезд скрывается за «маской». Селебрити приходят в студию в разных костюмах. По походке, телосложению и повадкам зрители должны понять, кем является «секретный» гость.

Недавно разоблачили музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Он был в костюме ананаса. Садальский уверен, что в выпусках под фруктом были разные люди. Звезда появился только в последнем, когда маску пришлось снять. Он обратил внимание на сложение человека в ананасе.

«Фигура не совпадает с габаритами Пригожина», — уверен актер.

Артист уверяет, что «Маска» — типичное российское ток-шоу, где «дурят» зрителей. Если смотреть внимательно, то понять это легко, передает«7дней.ру»+

Станислав Садальский не первый раз критикует отечественные телевизионные программы. «ФедералПресс» писал, как актер нелестно высказался о концертах на Первом канале. Артист назвал их «позорными».