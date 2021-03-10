Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз

Жених актрисы Анастасии Макеевой сделал ей предложение на сцене театра в Санкт-Петербурге. Возлюбленный артистки Роман Мальков, привстав на одно колено, предложил артистке стать его женой после окончания спектакля «Алмазная колесница» в присутствии зрителей и ее коллег. Макеева ответила своему избраннику согласием.
Напомним, 39-летняя актриса была замужем три раза. Первым супругом Анастасии Макеевой был композитов Глеб Матвейчук, вторым — ее коллега Петр Кислов, а третьим — Александр Сакович, с которым девушка развелась в октябре прошлого года.