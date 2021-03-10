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Алферова выступила против #METOO 

Елена Прошина 10 часов назад
Алферова выступила против #METOO
Фото: РИА Новости
Актриса Ирина Алферова назвала движение #METOO, в рамках которого люди рассказывают о пережитом насилии и домогательствах, катастрофой и заявила, что поддерживает мужчин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я за мужчин. Все эти движения — катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин», — заявила Алферова.

Актриса отметила, что предпочитает, чтобы мужчины ухаживали за женщинами и оставались мужественными. По ее словам, еще во время СССР девушек из Прибалтики впечатляло то, как умеют ухаживать советские мужчины.

«У вас такие мужчины! Чувствуешь себя женщиной. У нас совсем другие», — процитировала она их.

Как писал «Рамблер», ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал актрису Наталью Варлей, рассказавшую о домогательствах режиссера Леонида Гайдая в своей книге «Канатоходка».
Шнейдеров считает, что попытка поцеловать актрису не говорила о желании режиссера «затащить ее в постель».
Комментируя движение #Metoo, критик заявил, что его участники «уродуют судьбы» и «калечат людей». По его мнению, актрисы «сами отдавались мужикам за гонорары или за Оскар».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Алферова , Леонид Гайдай , Наталья Варлей
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