Алферова выступила против #METOO 

Актриса Ирина Алферова назвала движение #METOO, в рамках которого люди рассказывают о пережитом насилии и домогательствах, катастрофой и заявила, что поддерживает мужчин. Об этом сообщает ТАСС

«Я за мужчин. Все эти движения — катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин», — заявила Алферова.

Актриса отметила, что предпочитает, чтобы мужчины ухаживали за женщинами и оставались мужественными. По ее словам, еще во время СССР девушек из Прибалтики впечатляло то, как умеют ухаживать советские мужчины.

«У вас такие мужчины! Чувствуешь себя женщиной. У нас совсем другие», — процитировала она их.

Как писал «Рамблер», ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал актрису Наталью Варлей , рассказавшую о домогательствах режиссера Леонида Гайдая в своей книге «Канатоходка».

Шнейдеров считает, что попытка поцеловать актрису не говорила о желании режиссера «затащить ее в постель».

Комментируя движение #Metoo, критик заявил, что его участники «уродуют судьбы» и «калечат людей». По его мнению, актрисы «сами отдавались мужикам за гонорары или за Оскар».