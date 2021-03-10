У Маршала диагностировали нарушение функций мозга

Фото: РИА Новости РИА Новости

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 63-летний Маршал почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи доставили его в предынсультном состоянии в больницу в Барвихе Московской области.

Осведомленный собеседник сообщил «Комсомольской правде», что певец был госпитализирован в Одинцовскую центральную районную больницу. Там у него диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — снижение кровообращения в системе позвоночных и основной артерий, из-за которого нарушаются функции мозга.

«Состояние это обратимое и поддается лечению», — заверил источник издания.