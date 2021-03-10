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У Маршала диагностировали нарушение функций мозга

Елена Прошина
11 часов назад
Врачи диагностировали у певца Александра Маршала обратимое нарушение функций мозга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
У Маршала диагностировали нарушение функций мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 63-летний Маршал почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи доставили его в предынсультном состоянии в больницу в Барвихе Московской области.
Осведомленный собеседник сообщил «Комсомольской правде», что певец был госпитализирован в Одинцовскую центральную районную больницу. Там у него диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — снижение кровообращения в системе позвоночных и основной артерий, из-за которого нарушаются функции мозга.
«Состояние это обратимое и поддается лечению», — заверил источник издания.
Он рассказал, что медики оказали Маршалу необходимую помощь и выписали его из больницы в день госпитализации. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Шоу-бизнес,Александр Маршал,Комсомольская правда,
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