Киркоров предлагал Азизе пожениться

Несколько месяцев спустя певец позвонил коллеге и предложил выступать вместе. Она согласилась. Через некоторое время Киркоров стал за ней ухаживать. Он передаривал ей все цветы, которые получал в подарок, привозил ей из Болгарии джинсы, платья и кожаные куртки, познакомил со своей матерью. В 1990 году певец предложил Азизе стать его женой. Ее мать благословила их брак.