Киркоров предлагал Азизе пожениться

Они познакомились в 1987 году в телецентре «Останкино» в Москве во время отбора на музыкальный конкурс в Юрмале. Киркоров подошел к Азизе после ее выступления, похвалил и выразил уверенность, что она прошла и победит на конкурсе. Так и произошло.
Несколько месяцев спустя певец позвонил коллеге и предложил выступать вместе. Она согласилась. Через некоторое время Киркоров стал за ней ухаживать. Он передаривал ей все цветы, которые получал в подарок, привозил ей из Болгарии джинсы, платья и кожаные куртки, познакомил со своей матерью. В 1990 году певец предложил Азизе стать его женой. Ее мать благословила их брак.
«Мне было с ним хорошо. Филипп остроумный, добрый. Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в (своего концертного директора Игоря. — Прим. ред.) Малахова», — рассказала певица.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», певица Анастасия Стоцкая назвала чушью, сплетнями, нелепицами и оскорблениями информацию средств массовой информации о том, что она и Киркоров — любовники, а певец — отец ее детей. Она заявила, что подобные публикации раздражают, злят и бесят ее.