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Почему Little Big отказались от Евровидения

Елена Прошина
14 часов назад
Авторы Telegram-канала «НеМалахов» объяснили, почему на самом деле группа Little Big отказалась участвовать в национальном отборе на конкурс «Евровидение». Ранее музыканты сослались на желание дать дорогу другим талантам.
Почему Little Big отказались от Евровидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лидер коллектива Илья Прусикин отмечал, что Little Big не стремился застолбить за собой право на поездку на Евровидение, поскольку у каждого из интересных российских исполнителей должна быть возможность показать себя за границей. Он также поблагодарил фанатов за поддержку и напомнил, что композиция «UNO», с которой группа должна была выступать на конкурсе в 2020 году, набрала рекордное количество просмотров за всю историю публикации номеров с Евровидения в YouTube.
Авторы Telegram-канала «НеМалахов» отметили, что причина отказа Little Big от участия в национальном отборе в 2021 году кроется не только в широте души участников и руководителей группы. По неподтвержденной информации, музыканты просто не смогли написать песню для конкурса, которая смогла бы конкурировать с «UNO».
«Ребята до последнего пытались написать хит и отказались от этой затеи только месяц назад. Вот таак», - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Как сообщал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.
Шоу-бизнес,Евровидение,Little Big,Илья Прусикин,
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