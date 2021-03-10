Почему Little Big отказались от Евровидения

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» отметили, что причина отказа Little Big от участия в национальном отборе в 2021 году кроется не только в широте души участников и руководителей группы. По неподтвержденной информации, музыканты просто не смогли написать песню для конкурса, которая смогла бы конкурировать с «UNO».

Как сообщал «Рамблер», в 2021 году Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.