Звезду «Универа» шантажируют откровенными фото

Звезда сериалов «Универ» и «Ольга» — Екатерина Мадалинская — призналась, что ее шантажируют откровенными фотографиями с участием самой актрисы.

Знаменитость объяснила, что близкая подруга совершила подлость и грозится обнародовать интимные снимки Мадалинской. По словам Екатерины, приятельница по имени София Морару мстит артистке за то, что та якобы увела у нее возлюбленного. Подруга вместе со своим знакомым Магомедом ворвалась в дом Мадалинской и стала угрожать актрисе.

«Она начала на меня кидаться, кричала: «Брось моего мужчину!» Я даже не поняла, о ком речь, честно говоря, потому что была шокирована. София стала показывать мои интимные фото и переписку, а Магомед отвел меня на кухню и заявил, что я должна заплатить им три миллиона», — заявила Екатерина в эфире передачи «На самом деле».

Мадалинская подчеркнула, что никогда не желала зла подруге. Со времен студенчества, отметила актриса, она материально заботится о Софии.