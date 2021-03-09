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«Должна заплатить три миллиона»: Екатерина Мадалинская из «Счастливы вместе» стала жертвой шантажа 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Звезду «Универа» шантажируют откровенными фото
Фото: Instagram
Звезда сериалов «Универ» и «Ольга» — Екатерина Мадалинская — призналась, что ее шантажируют откровенными фотографиями с участием самой актрисы.
Знаменитость объяснила, что близкая подруга совершила подлость и грозится обнародовать интимные снимки Мадалинской. По словам Екатерины, приятельница по имени София Морару мстит артистке за то, что та якобы увела у нее возлюбленного. Подруга вместе со своим знакомым Магомедом ворвалась в дом Мадалинской и стала угрожать актрисе.

«Она начала на меня кидаться, кричала: «Брось моего мужчину!» Я даже не поняла, о ком речь, честно говоря, потому что была шокирована. София стала показывать мои интимные фото и переписку, а Магомед отвел меня на кухню и заявил, что я должна заплатить им три миллиона», — заявила Екатерина в эфире передачи «На самом деле».

Мадалинская подчеркнула, что никогда не желала зла подруге. Со времен студенчества, отметила актриса, она материально заботится о Софии.

«Это все ложь, — отбивалась женщина от обвинений Екатерины. — Я верующий человек, а она все выдумывает. Она мне мстит за то, что я якобы переспала с ее мужем».

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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Екатерина Мадалинская
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