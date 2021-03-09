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Писательница Полякова прожила с раком втрое дальше прогнозов 

Вероника Полынина 3 часа назад
Писательница Полякова прожила с раком втрое дальше прогнозов
Фото: ВКонтакте
Писательница детективов Татьяна Полякова прожила с онкологическим заболеванием втрое дольше прогнозов. Об этом рассказала «Пятому каналу» коллега Поляковой Валерия Сергеева.

«Она почти семь лет прожила с онкологией. И когда она заболела, ей вообще давали очень небольшой срок. Я сейчас боюсь наврать, но год или два, не больше. Мы даже недавно с ней говорили, она смеялась — «Вот уже шесть лет, какая я молодец!». Так что, еще бы — при таком диагнозе, и столько лет!» — сказала Сергеева.

Собеседница рассказала, что в последние месяцы у Поляковой были метастазы в печени. Некоторое время писательница находилась в онкологическом центре в Обнинске, а затем вернулась домой во Владимир.
Как сообщал «Рамблер», в ночь на 8 марта на 62-м году жизни умерла автор детективов Татьяна Полякова. Последние годы она боролась с раком легких.
Полякова начала писать детективы в 1997 году. Она выпустила более 90 книг, которые разошлись тиражом более чем в 30 миллионов экземпляров.
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Шоу-бизнес , Татьяна Полякова
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