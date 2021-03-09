Алибасов проигнорировал Федосееву-Шукшину 8 марта 

Бари Алибасов не поздравил свою жену Лидию Федосееву-Шукшину с 8 Марта, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

«Нет, он про нее даже не вспомнил. Папа очень последовательный, он последовательно забывает все, что ему нужно в жизни меньше всего», — заявил сын продюсера изданию WomanHit.

По словам Бари-младшего, в Международный женский день они собрались всей семьей: отец и сын Алибасовы, жена, бывшая жена и дочка и мама Бари-младшего.

А на Лидию Федосееву-Шукшину Бари Алибасов обиделся и собирается подать на развод.

Бари-младший уверен, что Федосеевой-Шукшиной управляет дочь Ольга, которая надеется с помощью матери получить наследство от Алибасова. По его словам, семья Шукшиных ждет, «когда будет какой-нибудь пиар, который закончится для папы летально.

Бари-младший рассказал, что его отец узнал о некоем совещании у Ольги, где обсуждалось, что получит семья Шукшиных в случае его преждевременной смерти.

»Папу это так оскорбило, что за его спиной люди, которые не имеют никакого отношения к тому, что он заработал, обсуждают такие вещи и при его жизни делят его имущество», — заявил Бари.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе Пресненский суд Москвы по просьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной отменил решение мирового судьи расторгнуть ее брак с Бари Алибасовым.