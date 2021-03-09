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Наряд беременной Меган Маркл сравнили со шторой 

Passion.ru 8 часов назад
Наряд беременной Меган Маркл сравнили со шторой
Фото: Passion.ru
Хейтеры в очередной раз раскритиковали внешний вид супруги британского принца Гарри Меган Маркл, пишет Daily Mail.
Герцогиня Сассекская вместе с супругом и сыном Арчи была запечатлена фотографом Мисаном Харриманом. Он выложил снимок у себя на странице в Instagram в честь Международного женского дня. На фото семья позирует во дворе дома в Монтесито (Санта-Барбара, штат Калифорния).
39-летняя герцогиня стоит в шелковом платье длины макси со спущенными плечами. Платье украшено цветочным принтом. Наряд представлен в ассортименте феминистского американского бренда La Ligne. Стоимость его достигает 285 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Пользователи сочли, что наряд Меган напоминает шторы. «Она похожа на старую штору», — уточнили они. «Она выглядит отвратительно», — добавили другие.
Ранее стилист разглядел у беременной супруги британского принца Гарри Меган Маркл наращенные волосы. Британский парикмахер и стилист Джеймс Джонсон, изучив видеоролик, предположил, что подобных «гламурных» локонов можно добиться только с помощью ненастоящих прядей.
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские ждут второго малыша, об этом стало известно 14 февраля. Пресс-секретарь пары добавил, что первый ребенок Гарри и Меган, Арчи, «будет старшим братом». Отметим, что второй ребенок в семье младшего сына принцессы Дианы станет 12-м правнуком королевы Великобритании.
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Шоу-бизнес , Джеймс Джонсон , Великобритания
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