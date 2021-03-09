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Собчак рассказала о наркотическом опыте 

Артём Кульша 14 часов назад
Собчак рассказала о наркотическом опыте
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак начинает испытывать паранойю после употребления марихуаны. Об этом она сама рассказала в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Вчера вышел очередной эпизод «Осторожно, Собчак». Его героем стал актер Юрий Колокольников. В ходе беседы с ним Собчак сообщила, что после курения каннабиса у нее возникает чувство, что за ней кто-то следит.

«Мне нельзя курить траву, у меня начинается паранойя», — заявила она.

В свою очередь, Колокольников сообщил, что пробовал все наркотики и понял, что это не его. Также он заявил, что недавно осознал, что является алкоголиком, «но таким, рабочим».
В июле, как сообщал «Рамблер», муж Собчак режиссер Константин Богомолов опубликовал в своем инстаграме полутораминутный видеоролик, на котором журналистка курит сигарету на заднем сидении автомобиля и разговаривает с супругом.
В какой-то момент Богомолов заметил, что выражение лица и способ сложения речевых фрагментов свидетельствуют, что Собчак, возможно, пьяна. Та ответила обвинением в придирках. В подписи к видео режиссер написал, что на нем он и его супруга — немного пьяные и очень влюбленные. Журналистка подтвердила это в комментариях.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Юрий Колокольников
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