Собчак рассказала о наркотическом опыте 

Журналистка Ксения Собчак начинает испытывать паранойю после употребления марихуаны. Об этом она сама рассказала в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Вчера вышел очередной эпизод «Осторожно, Собчак». Его героем стал актер Юрий Колокольников . В ходе беседы с ним Собчак сообщила, что после курения каннабиса у нее возникает чувство, что за ней кто-то следит.

«Мне нельзя курить траву, у меня начинается паранойя», — заявила она.

В свою очередь, Колокольников сообщил, что пробовал все наркотики и понял, что это не его. Также он заявил, что недавно осознал, что является алкоголиком, «но таким, рабочим».

В июле, как сообщал «Рамблер», муж Собчак режиссер Константин Богомолов опубликовал в своем инстаграме полутораминутный видеоролик, на котором журналистка курит сигарету на заднем сидении автомобиля и разговаривает с супругом.

В какой-то момент Богомолов заметил, что выражение лица и способ сложения речевых фрагментов свидетельствуют, что Собчак, возможно, пьяна. Та ответила обвинением в придирках. В подписи к видео режиссер написал, что на нем он и его супруга — немного пьяные и очень влюбленные. Журналистка подтвердила это в комментариях.