Собчак оскорбила подписчиков шуткой про бедность

Телеведущая Ксения Собчак обидела своих подписчиков, записав провокационный ролик для TikTok. На видео светская львица решила с юмором рассказать, как представляет бедность. Девушка взяла в руки тарелку с крабовыми палочками, печалясь, что получила их вместо камчатского краба.

Шутку оценили немногие. Особенно всех возмутил комментарий Собчак: она заявила, что «пробует бедность». Поклонники призвали знаменитость не глумиться над теми, у кого нет денег. С детства привыкшую жить на широкую ногу звезду обвинили в неуважении к народу, непонимании людей.

Недавно, в СМИ появилась информация о том, что бизнес Ксении Собчак не так успешен, как кажется. Компании, находящиеся в собственности у светской львицы, не приносят доход. Возможно, неудачным видео телеведущая и блогер пыталась ответить на эти заявления.