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Москва

Собчак оскорбила своих подписчиков шуткой про бедность 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Собчак оскорбила подписчиков шуткой про бедность
Фото: Моя Москва.онлайн
Телеведущая Ксения Собчак обидела своих подписчиков, записав провокационный ролик для TikTok. На видео светская львица решила с юмором рассказать, как представляет бедность. Девушка взяла в руки тарелку с крабовыми палочками, печалясь, что получила их вместо камчатского краба.
Шутку оценили немногие. Особенно всех возмутил комментарий Собчак: она заявила, что «пробует бедность». Поклонники призвали знаменитость не глумиться над теми, у кого нет денег. С детства привыкшую жить на широкую ногу звезду обвинили в неуважении к народу, непонимании людей.
Бизнес Собчак «потонул» в долгах
Недавно, в СМИ появилась информация о том, что бизнес Ксении Собчак не так успешен, как кажется. Компании, находящиеся в собственности у светской львицы, не приносят доход. Возможно, неудачным видео телеведущая и блогер пыталась ответить на эти заявления.
Ранее сообщалось, как Максим Галкин проверил содержимое кастрюль на кухне в своём замке.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Максим Галкин
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