Удар по короне: чем обернется интервью принца Гарри и его жены

Нашумевшее интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри, посмотрели более 17 миллионов человек. Это в два раза больше, чем обычная аудитория самых популярных шоу CBS. Двухчасовая беседа в эфире стала первым появлением супругов на телевидении с тех пор, как они объявили о сложении королевских полномочий.

Мировые СМИ называют разговор сокрушительным для британской королевской семьи. Гарри и Меган подробно описали свою жизнь в Букингемском дворце, раскрыв много личных, а порой и шокирующих подробностей. В частности, пара призналась, что они тайно поженились за три дня до официальной церемонии.

Меган Маркл рассказала, что войти в королевскую семью оказалось сложнее, чем она ожидала. По ее словам, в какой-то момент у нее даже появились мысли о суициде. Но самым резонансным стало ее признание о расовых предрассудках монарших родственников.

«У нас был совместный разговор, где выяснилось, что нашему сыну не полагается охрана, он не получит титул. А также… что все очень обеспокоены тем, насколько темной окажется его кожа», — призналась супруга принца Гарри.

С кем именно был этот разговор Меган не сообщила. В Букингемском дворце интервью не прокомментировали. Еще до выхода программы в эфир члены королевской семьи заявили, что будут, «с достоинством молчать». При этом, как сообщает The Sunday Times со ссылкой на информированные источники, не исключено, что ответные меры все же готовятся.

Таблоид The Sun уточняет, что Меган Маркл могут даже запретить въезд в Великобританию. Около половины граждан королевства считают откровения Маркл неуместными — таковы данные соцопросов. Тем временем, британские букмекерские конторы вовсю принимают ставки на имя второго ребенка герцогов Сассекских. Летом они ожидают девочку. На первом месте, по прогнозам, имя Диана, на втором — Елизавета, на третьем — Грейс.