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Лоза раскритиковал выбор певицы Манижи на «Евровидение-2021» 

Газета.Ru и ещё 3 37 минут назад
Лоза о Евровидении: «Всё американское, шведское, нашего ничего нет»
Фото: ТАСС
Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза резко отреагировал на выбор певицы Манижи (Manizha) для выступления на.
Он подверг критике артистку, заявив, что ее творчество в России никому не интересно. Музыкант считает, что то же самое касается и остальных представителей России на этом песенном конкурсе за последние десять лет. По его словам, певцы отправляются на "Евровидение" не для представления страны, а с целью показать себя

"Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Всё американское, шведское, английское, нашего ничего нет!" — сказал Лоза в интервью РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что певица Манижа (Manizha) будет представлять Россию на "Евровидении — 2021" с песней Russian woman. Конкурс "Евровидение" должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , РЕН ТВ
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