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Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021 

РИА Новости 8 минут назад
Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021
Фото: РИА Новости
Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней Russian woman, объявлено в понедельник в эфире Первого канала.
Ранее пресс-служба канала сообщила, что представитель России на "Евровидении" будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
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Шоу-бизнес , Первый канал
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