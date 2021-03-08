Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021 

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней Russian woman, объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

Ранее пресс-служба канала сообщила, что представитель России на "Евровидении" будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.