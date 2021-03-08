Азиза оправдалась за скандал на телешоу 

Певицу Азизу досрочно выставили с телешоу «Маска». Ее не узнали под маской пингвина, который всегда таскал с собой большое яйцо, — рассказывает СтарХит.

Разочарование и обида так сильно подействовали на Азизу, что она едва не расплакалась и ушла со сцены, так и не исполнив положенную по традиции прощальную песню.

Прочие участники шоу также растерялись, многие сочли такое поведение оскорбительным.

Певица позднее попыталась объяснить свое бегство. По ее словам, она не знала, что нужно спеть.

Видимо, решила исполнительница, песня, выбранная заранее, не соответствовала ситуации. Она профессионал и, если бы ее попросили спеть она бы это сделала, невзирая на эмоции.

А поскольку не попросили, то, видимо, это стало бы диссонансом.

Что касается образа пингвина, носящего яйцо, то Азиза выбрала такой образ, как память о ее несостоявшемся материнстве.

Как ранее писал «Рамблер», шоу «Маска» переоценено и незаслуженно считается успешным проектом, заявила автор блога «Звездограм».

С ней согласились десятки подписчиков, отметив отвратительную работу ведущих и членов жюри.