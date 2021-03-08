Боярскую занесли в список врагов Украины 

Все новости на карте

Причина — участие Елизаветы в съемках фильма «Анна Каренина», частично проходивших в Крыму

А поскольку позиция администраторов портала такова: Крым — «оккупированная территория», то актрису обвинили в попытке содействия «оккупации» и коммерческой деятельности на территории.

Как ранее писал «Рамблер», сайт «Миротворец», запрещенный к доступу на территории России, внес в свою базу данных российскую актрису Ольгу Кабо за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «отрицание российской агрессии».