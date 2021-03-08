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Москва

Боярскую занесли в список врагов Украины 

Ирина Лебедева 7 часов назад
Боярскую занесли в список врагов Украины
Фото: РИА Новости
Елизавета Боярская попала в «черный» список украинского сайта «Миротворец» (запрещен к доступу на территории России).
Причина — участие Елизаветы в съемках фильма «Анна Каренина», частично проходивших в Крыму.
А поскольку позиция администраторов портала такова: Крым — «оккупированная территория», то актрису обвинили в попытке содействия «оккупации» и коммерческой деятельности на территории.
Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Съемки «Анны Карениной» проходили несколько лет назад.
Сама Елизавета никак не комментирует эту информацию. Впрочем, там у нее совсем неплохая компания — занесен также ее папа, Михаил Боярский, актеры Семен Слепаков и Гоша Куценко, и многие другие коллеги по цеху.
Как ранее писал «Рамблер», сайт «Миротворец», запрещенный к доступу на территории России, внес в свою базу данных российскую актрису Ольгу Кабо за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «отрицание российской агрессии».
Актрису внесли в раздел «Чистилище». Отмечается, что Кабо принимала участие в кинофестивале российского режиссера Никиты Михалкова «Евразийский мост» в Крыму в 2016 году.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Ольга Кабо , Анна Каренина , Елизавета Боярская , Семен Слепаков , Михаил Боярский , Никита Михалков , Гоша Куценко , Комсомольская правда
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