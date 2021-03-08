Пенкин собрался судиться с коммунальщиками

Сергей Пенкин живет в доме 1949 года постройки. Там толстые стены, высокие потолки и старинный паркет.

А еще там есть эркер, который в непогоду постоянно протекает. От сырости плесневеют стены и вздувается паркет…

«Это не виноваты соседи, это старый дом 1949. Там идет протечка, надо засиликонить или что-то такое. Это должны делать люди, которые отвечают за здание. Это уже не первый раз происходит», — приводит слова Пенкина 5 Канал.

Певец неоднократно обращался в управляющую компанию, но щели так и не были найдены и заделаны.

А воевать с непробиваемыми работниками коммунальных служб шоумен не может. Просто не умеет. Поэтому так и живет — от дождя до дождя.

Об этом Сергей рассказал в новом выпуске передачи «Звезды сошлись».

Он озвучил, что устал он этой ситуации, обратился к юристам и будет подавать исковое заявление в суд.

Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, что Сергей Пенкин решил не участвовать в популярном шоу «Маска». Пенкин рассказал о причине своего отказа.

Он считает, что с его уровнем ему пристало бы сидеть в жюри, а не быть участником.