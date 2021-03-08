Рапунцель застукали за продажей бесплатных билетов 

В свое время Ольга не брезговала демонстрировать себя в разных видах в интернете и получать за это деньги.

Но мало ли у кого из известных людей какое прошлое!

Однако фолловеры прицепились к Рапунцель за то, что сейчас, став семейным человеком и родив детей, она решила переписать свой бэкграунд, отрицает очевидное и выставляет себя человеком праведным.

Так что всякий шаг бывшей участницы телестройки находится под пристальным вниманием.

Как рассказывает Экспресс Газета, хейтеры мешают ей зарабатывать на рекламе.

Стоит Ольге заключить контракт, как пираньи интернета начинают атаковать блоги ее рекламодателей, объясняя, с кем те связались. В результате рекламодатели уходят к другим блогерам.

На этот раз хейтеры раскопали вовсе неблаговидную историю.

Ольга в сториз написала, что не сможет пойти на концерт Лепса — не нашла, с кем оставить детей. Поэтому она хотела бы билеты эти продать.

Однако на стоп-кадре видео, где Ольга демонстрирует эти билеты, можно разглядеть, что на каждом из них напечатано слово «Приглашение».

То есть, это, по сути, контрамарка. Бесплатная.

Теперь эту историю Ольге в сети вспоминать будут долго.

Как ранее сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что Рапунцель обиделась на продюсеров «телестройки» и заявила, что шоу закрыли, потому что они с мужем ушли с проекта и перестали обеспечивать ему высокие рейтинги.