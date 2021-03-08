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Илон Маск показал фото с 10-месячным сыном 

News.ru 46 минут назад
Маск показал фото с 10-месячным сыном
Фото: Instagram
Американский миллиардер и инженер, основатель Space X и Tesla Илон Маск показал подписчикам в соцсетях своего 10-месячного сына. Фото с малышом на руках он опубликовал в Twitter.
Маск — многодетный отец. У него и его бывшей жены Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье, родившиеся в 2004 году, и тройня — Кай, Саксон и Дэмиан — родившаяся в 2006 году.
Также у Маска есть шестой сын, чьей матерью стала певица Граймз. Мальчик появился в 2020 году, родители дали ему необычное имя X Æ A-Xii. Приблизительная транскрипция этого имени выглядит как «Экс Эш Эй-Твелв».
Старбэйз — это город, который Маск планирует создать, об этом он сообщал в соцсетях. По словам предпринимателя, площадь города окажется намного больше, чем занимает сейчас деревня Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.
Ранее американская няня рассказала, что однажды в гости к семье, где она работала, приехали трое мальчиков-близнецов. Позже выяснилось, что это были дети Илона Маска. Удивление у неё вызвала просьба близнецов заказать еду из Whole Foods — сети дорогих супермаркетов, специализирующихся на продаже продуктов для здорового питания. По мнению няни, это было странно, поскольку в таком возрасте обычно не пекутся о здоровье, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Илон Маск , Джастин Уилсон , SpaceX
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