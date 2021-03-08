Фанаты навестили Пугачеву в ее «праздник желтых цветов» 

Когда-то в юности Алла Пугачева придумала для своей компании «праздник желтых цветов».

Сценарий таков: организуется застолье, гости приходят и дарят певице букеты цветов желтого цвета, — сообщает «Комсомольская Правда».

Во время банкета каждый из гостей должен рассказать какую-то романтическую, драматическую или веселую историю. Темы заранее раздавала сама Алла.

Под занавес мероприятия все дружно говорят: «Весну разрешаем!»

В этом году из-за пандемии Примадонна отмечала свой праздник дома, с родными и близкими. Но ее верные фанаты все равно пришли под стены замка, чтобы поздравить любимую певицу.

Алла общалась с ними из замка — как принцесса из терема.

Как ранее писал «Рамблер», летом 1997 года Пугачева и Кушанашвили встретились в суде.

Певица обратилась в прокуратуру из-за рассказа журналиста о потасовке, которая якобы произошла между ними.

Пугачева назвала это ложью, против Кушанашвили возбудили уголовное дело о клевете.

Кушанашвили призвал себя виновным в суде и объяснил, что солгал, так как «впал в кураж».

Пугачева согласилась отказаться от претензий к журналисту и выдвинула два условия — чтобы он еще раз принес ей извинения и поцеловал руку. Этим в итоге и закончилось дело.