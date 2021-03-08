Юмориста Морозова оперировали 7 часов 

Юморист Александр Морозов еще не так давно весил почти полтора центнера. Но в какой-то момент актер принял судьбоносное решение заняться собой. К вопросу этому он подошел радикально — сделал себе операцию по уменьшению желудка.

«Гастрошунтирование, которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть. Дискомфорта нет, голодных глаз нет, если только на женщин. На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140», — сообщил Морозов СтарХиту.

После этого за короткое время организм Александра расстался с 50 килограммами веса.

У комика значительно улучшилось самочувствие, он доволен результатом. Только вот при таком стремительном похудении образовалось больше количество «лишней» кожи на животе.

Этот косметический дефект пришлось удалять хирургически. И, похоже, в случае Морозова, одним разом не обойтись.

«Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота. Думаю, мне предстоит еще одна операция», — рассказал Александр.

Как ранее сообщал «Рамблер», Александр Морозов, хорошо известный зрителям по программе «Кривое зеркало», из-за пандемии едва не лишился жилья.

Еще 5 лет назад артист купил по ипотечному кредиту двухкомнатную квартиру в Звенигороде.

Ежемесячный взнос за квадратные метры составлял 18 тысяч рублей, Морозов его исправно выплачивал.

Однако этой весной из-за карантина все выступления отменились, и Александр остался без денег. Вносить платежи он не мог.

Морозов обратился в банк с просьбой о предоставлении отсрочки по кредиту.

Однако финансовая организация не только не пошла ему навстречу, но и передала его контакты коллекторам.