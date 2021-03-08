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Москва

Пермякова взяла третью ипотеку ради квартиры в центре Москвы 

Ирина Лебедева 14 часов назад
Пермякова взяла ипотеку ради квартиры в центре Москвы
Фото: Instagram
Светлана Пермякова продолжает покорять столицу.
Звезда «Интернов» в новом выпуске телепередачи «Звезды сошлись» рассказала, что ей пришлось в третий раз взять ипотеку, чтобы купить квартиру мечты с видом на Кремль.
Путь к элитным апартаментам начался в 2007 году с обычной «однушки». Светлана тогда снималась в сериале «Солдаты», накопила 250 тысяч рублей на первый взнос за собственное жилье, оформила ипотечный кредит и была счастлива.
Однако очень скоро грянул кризис, и Пермякова стала заложницей ипотеки, которую она брала в долларах. Она отчаянно крутилась, подрабатывала извозом, чтобы не потерять квартиру.
Но окончательно спас ее сериал «Интерны». Об этом рассказывает 5 Канал.

«Начались первые съемочные дни, и на четвертый день я пришла к продюсерам и попросила деньги наличкой, потому что срок по процентам подходил», — вспоминает актриса.

Звездная роль в сериале про молодых медиков существенно поправила ее финансовое положение.
Вскоре Пермякова решилась взять следующую ипотеку — она приобрела для себя и дочери хорошую «трешку», правда, за МКАД. С этим кредитом звезда справилась досрочно.
Через некоторое время пришло понимание, что дочери Светланы Варваре лучше жить и учиться в центре Москвы.
Пермякова рассчитывала, что быстро рассчитается с очередным кредитом, но пандемия спутала ее планы. И досрочно погасить ипотеку никак не получается.

«Мы переезжаем в центр, я беру третью ипотеку. Я продала те свои квартиры, они же уже были у меня в собственности. Но только половину покрыла. Это морально давит, потому что сейчас пандемия, мы все попали на пандемию», — расстраивается Светлана

Как ранее сообщал «Рамблер», известная актриса, звезда команды КВН «Парма», радиоведущая Светлана Пермякова родилась и выросла в Перми.
Светлана с детства мечтала выступать на сцене. Она с удовольствием участвовала в различных школьных праздниках и спектаклях.
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Шоу-бизнес , Ипотека , Светлана Пермякова
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