Победительница «Холостяка» получит кольцо за 22 млн рублей

Премьера нового сезона телепроекта «Холостяк» с участием известного рэпера Тимати состоится уже совсем скоро — 14 марта.
Пока организаторы проекта сохраняют интригу и стараются удержать в секрете имена претенденток на руку и сердце музыканта.
На сегодняшний день рассекречены только две девушки — это Дарья Погадаева и Мария Вебер. Про остальных пока ничего не известно, — пишет СтарХит
Но уже есть информация о том, какой подарок вручит Тимати победительнице.
Это кольцо из белого золота с крупным бриллиантом и бриллиантовой россыпью вокруг. Стоит украшение около 300 тысяч долларов, что в пересчете на рубли — 22 миллиона.
Тимати подтвердил, что подобные подарки можно делать только самым дорогим людям.
Как ранее сообщал «Рамблер», фотография Тимати с красивой брюнеткой уже облетела и СМИ, и соцсети.
Девушку опознали как модель Анастасию Вербовую, и мгновенно прозвали и победительницей «Холостяка», и новой подругой рэпера.
Однако Анастасия и Тимур были всего лишь гостями одной из вечеринок в Дубаи. У Вербовой своя личная жизнь, с Тимати никак не связанная, у нее совсем другой мужчина.