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Дочери Успенской предстоит операция на лице 

Ирина Лебедева 15 часов назад
Дочери Успенской предстоит операция на лице
Фото: Instagram
Любовь Успенская сообщила, что в скором времени ее дочери придется перенести еще одну операцию на лице.
Несколько лет назад Татьяна Плаксина крайне неудачно упала, когда каталась на велосипеде на Коста-Рике.
Девушка получила серьезные травмы, особенно сильно пострадало лицо. С тех пор хирурги колдовали над ликвидацией проблем не один раз.
Но, возможно, нынешнее вмешательство уже будет заключительным, - информирует портал runews24.ru.
Татьяна не так давно вернулась к матери в Россию.
После большого скандала, когда она оскорбила Успенскую в телеэфире на всю страну, девушка жила у отца в Америке.
Но прошло время, и Татьяна, пересмотрев свое поведение, решила с мамой помириться.
Успенская была рада такому повороту событий. Сейчас они живут вдвоем в загородном доме королевы шансона.
Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила.
Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ
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