Дочери Успенской предстоит операция на лице 

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Любовь Успенская сообщила, что в скором времени ее дочери придется перенести еще одну операцию на лице.

Несколько лет назад Татьяна Плаксина крайне неудачно упала, когда каталась на велосипеде на Коста-Рике

Девушка получила серьезные травмы, особенно сильно пострадало лицо. С тех пор хирурги колдовали над ликвидацией проблем не один раз.

Но, возможно, нынешнее вмешательство уже будет заключительным, - информирует портал runews24.ru.

Татьяна не так давно вернулась к матери в Россию.

После большого скандала, когда она оскорбила Успенскую в телеэфире на всю страну, девушка жила у отца в Америке.

Но прошло время, и Татьяна, пересмотрев свое поведение, решила с мамой помириться.

Успенская была рада такому повороту событий. Сейчас они живут вдвоем в загородном доме королевы шансона.

Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила.

Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы.