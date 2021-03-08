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Бледанс взяла ипотеку на квартиру для младшего сына 

Ирина Лебедева 16 часов назад
Бледанс взяла ипотеку на квартиру для младшего сына
Фото: РИА Новости
Эвелина Бледанс, как оказалось, никогда не имела собственного жилья в Москве. Ранее они с супругом снимали дом, поскольку тот не планировал жить в России.
Но все же телеведущая приняла решение приобрести что-то свое.
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Эвелина рассказала, что купила в Москве квартиру за 17 миллионов рублей.
Решение это далось ей непросто.
Во-первых, такой суммой актриса не располагала. Во-вторых, она категорически не любит брать деньги в долг.
Но в итоге компромисс с самой собой был достигнут, Бледанс оформила ипотеку на 15 лет под приемлемый процент — 7,9.

«Я взяла ипотеку. Мне безумно стыдно на самом деле брать в долг. Я не люблю так делать, но пришлось. Процент небольшой — всего 7,9. У меня платеж 63 тысячи рублей каждый месяц. Я долго решалась. В жизни надо все попробовать», — цитирует ее слова teleprogramma.pro.

По словам телеведущей, это жилье она приобрела для младшего сына.
Старшему предоставили пентхаус в Израиле.
Как ранее писал «Рамблер», Эвелина Бледанс подверглась критике за размещение челленджа с переодеваниями, в котором принял участие ее сын с синдромом Дауна.
На видео Эвелина Бледанс, одетая в голубое платье и шляпку, и ее сын в ярко-желтом комбинезоне танцуют под музыку.
А затем меняются одеждой, и Семен предстает перед зрителями в платье.
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Шоу-бизнес , Ипотека , Эвелина Бледанс , НТВ
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