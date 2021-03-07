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Милана Тюльпанова помирилась с братом после скандала с суицидом 

News.ru 1 час назад
Тюльпанова помирилась с братом после скандала с суицидом
Фото: Instagram
Блогер Милана Тюльпанова перестала злиться на своего младшего брата Владислава, которого обвиняла в хайпе на истории с якобы отравлением таблетками, появившейся на её странице в соцсети. Родственники долго обижались друг на друга, но теперь им удалось простить друг друга.
Аккаунт девушки вскрыли злоумышленники, которые публиковали фейковые сообщения о том, что экс-жена футболиста Александра Кержакова находится в реанимации после попытки суицида, а скорую ей якобы вызвал брат. Сам Владислав сразу же заявил, что публикация сестры — это «бред» и она чувствует себя хорошо. Потом это подтвердила и Милана, выложив фотографии, на которых не выглядела как человек, только что побывавший в реанимации.
Милана с Владиславом в компании мамы полетели на отдых в Арабские Эмираты. В Дубае семья Тюльпановых проведёт девять дней. В аэропорту молодые люди обратилась к подписчикам, заверив, что между ними царит мир.
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Очень устали, летели 5,5 часа, и вот мы в Дубае. Хочу сказать, что с братом помирились, всё обсудили. Как адекватный человек я не должна была всё выносить на публику. И он меня за это простил, спасибо, родной. Люблю тебя! Надеюсь, больше такого не повторится в нашей семье, — поведала Милана в Instagram.

Фолловеры порадовались за Милану и Владислава Тюльпановых и пожелали им хорошего отдыха. Это не первый отпуск за границей для блогера в этом году. В январе Милана побывала на Мальдивах вместе со своим возлюбленным Евгением. Там, как рассказывала экс-супруга Кержакова, она стала женой бизнесмена.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Александр Кержаков , Дубай , Италия , Милан , ОАЭ
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