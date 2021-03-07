Канделаки купила квартиру на курорте Балтийского моря 

Тина Канделаки в сторис инстаграма рассказала, что приобрела апартаменты на побережье Балтийского моря.
Жилой комплекс расположен в курортном городе Светлогорске Калининградской области.
Телеведущая намерена использовать эту жилплощадь в качестве «дальней дачи» и приезжать сюда отдыхать.
«Это тот случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Тепло, красиво, солнышко греет», — похвасталась теледива.
И не преминула подколоть коллег по цеху, которые приобрели недвижимость за рубежом, а пользоваться теперь ей не могут.
«Дорогие обладатели недвижимости во Франции, Италии, Испании. Мне вас очень жаль, вы еще долго не доедете до своей недвижимости».
Тина рассказала, что вот-вот в ее кондоминиуме откроются спа-центр и бассейн, и тогда жизнь там будет просто роскошной.
Как ранее сообщал «Рамблер», Тина Канделаки была замужем дважды.
Первым мужем телеведущей был бизнесмен Андрей Кондрахин. В браке родились дочь Мелания и сын Леонтий.
В 2014 году Канделаки вышла замуж за одного из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, который младше ее на 11 лет.