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Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии 

Lenta.ru и ещё 5 21 час назад
Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились до свадьбы
Фото: Reuters
Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии. Об этом Маркл рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло на телеканале CBS, сообщает Buzzfeed.

«Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас"», — рассказала Маркл.

По ее словам, частная церемония без членов семьи и других гостей прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.
Перед выходом интервью газета The Times опубликовала несколько негативных статей о Меган Маркл. В одной из них Маркл обвинили в том, что в 2018 году она носила сережки, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Это произошло вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в причастности к которому подозревают Мухаммеда.
Тем временем Daily Mail и другие британские таблоиды призывали отменить показ интервью из-за ухудшения здоровья 99-летнего супруга королевы принца Филиппа. 17 февраля он попал в больницу с инфекционным заболеванием, затем перенес операцию на сердце и по-прежнему остается в стационаре. Запись интервью прошла в начале февраля, а его показ был назначен на 8 марта еще до болезни Филиппа.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Daily Mail , Газета The Times , CBS , Саудовская Аравия , США , Великобритания
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