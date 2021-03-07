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Лазарев в шоке от цен на горнолыжную экипировку в Сочи 

Ирина Лебедева 10 часов назад
Лазарев в шоке от цен на горнолыжную экипировку в Сочи
Фото: РИА Новости
Сергей Лазарев похвастался подписчикам, что учится кататься на сноуборде, и у него это получается.
В инстаграме он выложил свою фотографию в горнолыжном костюме и рассказал, что впервые в жизни встал на сноуборд на лыжном курорте на Красной Поляне в Сочи. Это занятие вызвало у него восторг.

"Честно говоря, всегда считал, что отдых в горах со снегом и лыжами— совсем не моё. Но друзья пригласили поехать, и я согласился за компанию. И скажу я вам, это кайф! Такие эмоции, нисколько не пожалел!"— написал он в микроблоге.

Ложка дегтя, впрочем, тоже имелась. Поскольку Сергей ранее не занимался ни горными лыжами, ни сноубордом, у него не было ни подходящего снаряжения, ни одежды.
Он решил приобрести все это непосредственно на курорте и был шокирован ценами.

«Мы тут вышли пройтись по магазинам, для того чтобы купить снаряжение какое-то. И хочется сказать, что лучше бы не ходили. Потому что надо оставить целое состояние, чтобы купить какой-то костюмчик для горнолыжного спуска», — цитируют слова певца «Кубанские новости».

Как сообщал «Рамблер», певец Сергей Лазарев заслужил право жить так, как хочет. Об этом он сам заявил «Собеседнику».
Артист сообщил, что 80% того, что о нем пишут в средствах массовой информации, является полной чушью.
Он спокойно относится к громким заголовкам с собственным именем и никак на них не реагирует, ничего не опровергает, никому ничего не доказывает и не намерен делать это в будущем.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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