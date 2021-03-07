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Михалков напомнил Собчак про закон о наказании за клевету 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
Михалков напомнил Собчак про закон о наказании за клевету
Фото: ТАСС
Недавно Ксения Собчак обнародовала проведенное ей расследование. Телеведущая озвучила суммы на производство ряда фильмов Михалкова и назвала ситуацию «весьма подозрительной».
Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» прокомментировал информацию, выложенную Собчак на суд публики.
В частности, он сообщил, что на производство тех самых фильмов из бюджетных денег было потрачено только 22%. Остальные средства предоставили сами создатели кинокартин.
Кроме того, Михалков напомнил Ксении о том, что как раз недавно был принят закон, призванный бороться с клеветой в интернете.

«Вы же не можете не знать, что в декабре принят закон о наказании за клевету в интернете. Нет, я не угрожаю, я просто… так… вопрос», — приводит слова кинорежиссера «Московский комсомолец».

Также в передаче было показано видео, где Собчак комментирует действия полиции во время несанкционированной акции и вовсю ругается матом.

«Я думаю, что мичман Криворучко был бы приятно удивлён, услышав такое количество идиом настоящего русского языка», — прокомментировал видео Михалков.

Как ранее писал «Рамблер», весной 2020 года несколько выпусков программы «БесогонТВ» были сняты с эфира телеканала «Россия 24».
В нашумевших передачах режиссер рассказал, что американский миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует вживлять жителям Земли чипы, и, как следствие, контролировать их.
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Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Ксения Собчак , Никита Михалков , Московский комсомолец
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