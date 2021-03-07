Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Будущая невестка Королевой зарабатывает неплохие деньги 

Ирина Лебедева 1 час назад
Будущая невестка Королевой раскрыла свой заработок
Фото: Instagram
Мелисса, любимая девушка Архипа, сына Наташи Королевой и Сергея Глушко, родилась в Ташкенте, а выросла в Новокузнецке.
Она — профессиональная танцовщица на пилоне, выступает в клубах. По ее словам, исполнительницы эротических танцев на шесте неплохо зарабатывают.
Об этом девушка рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я зарабатывала в клубах по 800 тысяч рублей. Я — жадная стриптизёрша. Профессионально танцую на пилоне. Сейчас живу в доме Архипа. Всё в особняке делает его мама. Я с Архипом живу на третьем этаже. Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте», — приводят слова Мелиссы news.ru.

Мелисса призналась, что в начале их знакомства с Архипом она не знала, чей он сын, и порой оплачивала их совместные посиделки в кафе, полагая, что студенту трудно одному потянуть подобные расходы.
Сейчас молодая пара живет в доме родителей Архипа, со старшим поколением у них хорошие отношения.
Летом Мелисса и Архип планируют сыграть свадьбу. А пока девушка учит юного Глушко танцевать на шесте.
Как ранее писал «Рамблер», недавно Архип Глушко выпустил ремейк на песню «Дельфин и русалка».
18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана не просто перепел легендарный хит 1990-х на свой лад, но и перевел припев на японский язык. Релиз трека состоялся в день 60-летнего юбилея Игоря Николаева.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева , Сергей Глушко , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение