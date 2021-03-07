Будущая невестка Королевой раскрыла свой заработок

Она — профессиональная танцовщица на пилоне, выступает в клубах. По ее словам, исполнительницы эротических танцев на шесте неплохо зарабатывают.

Об этом девушка рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я зарабатывала в клубах по 800 тысяч рублей. Я — жадная стриптизёрша. Профессионально танцую на пилоне. Сейчас живу в доме Архипа. Всё в особняке делает его мама. Я с Архипом живу на третьем этаже. Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте», — приводят слова Мелиссы news.ru.

Мелисса призналась, что в начале их знакомства с Архипом она не знала, чей он сын, и порой оплачивала их совместные посиделки в кафе, полагая, что студенту трудно одному потянуть подобные расходы.

Сейчас молодая пара живет в доме родителей Архипа, со старшим поколением у них хорошие отношения.

Летом Мелисса и Архип планируют сыграть свадьбу. А пока девушка учит юного Глушко танцевать на шесте.

Как ранее писал «Рамблер», недавно Архип Глушко выпустил ремейк на песню «Дельфин и русалка».