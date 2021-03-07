Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В новом шоу Лолита будет изучать анализы звезд 

Ирина Лебедева 1 час назад
В новом шоу Лолита будет изучать анализы звезд
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская в период пандемии решила расширить сферу деятельности.
Так, она теперь выступает и на театральной сцене — в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн».
Следующим этапом стало амплуа ведущей «ДНК-шоу», премьера которого состоится на цифровой платформе Premier, а в будущем, возможно, его начнут показывать на ТНТ, информирует «Комсомольская правда».
Это новый проект, создатели обозначили его как «генетический детектив».
Предполагается, что герои передач будут сдавать тесты ДНК, но не для доказательства или опровержения родства, а для получения генетического паспорта человека.
В нем будет представлена информация о его предках, возможных проблемах со здоровьем и многих других характеристиках.
Сама Милявская уже такой анализ сдала. Она подозревает, что у нее «сломан» ген, который отвечает за гормон счастья — дофамин, что сказывается на ее психоэмоциональном состоянии.
Но исследование длится довольно продолжительное время, и пока никто не может сказать, верна ли ее догадка или нет.
Как ранее сообщал «Рамблер», после развода Лолита Милявская удивительно похорошела. Она, конечно, всегда была красоткой без комплексов — не зря же так называлось ее старое шоу на Первом канале.
Ей и раньше ничего не стоило выйти на сцену в обтягивающем комбинезоне. Но, как настоящая женщина, шагнув в новую жизнь, Милявская решила представить публике новую себя.
Она изменила прическу и кардинально похудела. Как минимум на пару десятков килограммов.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Комментарии 20
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение