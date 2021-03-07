В новом шоу Лолита будет изучать анализы звезд 

Певица Лолита Милявская в период пандемии решила расширить сферу деятельности.

Так, она теперь выступает и на театральной сцене — в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн».

Следующим этапом стало амплуа ведущей «ДНК-шоу», премьера которого состоится на цифровой платформе Premier, а в будущем, возможно, его начнут показывать на ТНТ, информирует «Комсомольская правда».

Это новый проект, создатели обозначили его как «генетический детектив».

Предполагается, что герои передач будут сдавать тесты ДНК, но не для доказательства или опровержения родства, а для получения генетического паспорта человека.

В нем будет представлена информация о его предках, возможных проблемах со здоровьем и многих других характеристиках.

Сама Милявская уже такой анализ сдала. Она подозревает, что у нее «сломан» ген, который отвечает за гормон счастья — дофамин, что сказывается на ее психоэмоциональном состоянии.

Но исследование длится довольно продолжительное время, и пока никто не может сказать, верна ли ее догадка или нет.

Как ранее сообщал «Рамблер», после развода Лолита Милявская удивительно похорошела. Она, конечно, всегда была красоткой без комплексов — не зря же так называлось ее старое шоу на Первом канале.

Ей и раньше ничего не стоило выйти на сцену в обтягивающем комбинезоне. Но, как настоящая женщина, шагнув в новую жизнь, Милявская решила представить публике новую себя.

Она изменила прическу и кардинально похудела. Как минимум на пару десятков килограммов.