Бузова сообщила о наборе участников для шоу «Дом-2» 

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Ольга Бузова сообщила пользователям сети, что скоро реалити-шоу «Дом-2» вновь вернется на экраны телевидения.

А пока объявляется кастинг в состав участников проекта.

«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается! Стань новой звездой! Пройди кастинг и стань легендой! Признавайтесь, вы рады?», — заявила Бузова в инстаграме телестройки.

Однако фолловеры радоваться не поспешили. Судя по их реакции, скандальное шоу и его персонажи успели изрядно поднадоесть публике.

«Только без Бузовой», «Ну уж нет, умерла, так умерла», «Лучше вообще не начинать очередную дурку. Уходя уходи», «***, не все этого ждали, далеко не все».

На фоне мощной волны довольно едких откликов, отдельные радостны голоса звучали совсем слабо.

«Блин ура, я уж думала все. Честно, я рада».

Как ранее писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходивший с мая 2004 года, стало известно 18 декабря.

Последний выпуск «Дома-2» показали 30 декабря 2020 года.