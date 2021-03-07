Скабееву поймали на грязной ругани в эфире

Российская телеведущая Ольга Скабеева при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом.

Она и один из гостей обсуждали главу Конституционного суда России . Телеведущая задала вопрос, за что его прогнали с работы. Когда спикер попытался ответить, что председатель суда «перебрал с полномочиями», Скабеева психанула и выругалась.

Видео опубликовал в своём TikTok один из пользователей под ником stringer_news.

Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет, — подписал он ролик.

Мнения пользователей разделились. Кто-то говорил, что Ольга «хабалка» и «не надо её тащить в TikTok». Другие писали, что никогда не слышали от неё бранных слов, потому что она «умная женщина».

Ранее NEWS.ru писал, что Скабеева обиделась на людей, посмотревших слитое видео с её участием.

«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину отвратительно, пошло и так унизительно», — написала она.