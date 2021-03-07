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Моргенштерн заявил о желании стать отцом 20 детей 

Слово и Дело и ещё 1 7 часов назад
Моргенштерн заявил о желании стать отцом 20 детей
Фото: @influesii - instagram.com
Планы на будущее с возлюбленной раскрыл известный рэп-исполнитель Алишер Валеев, известный как Моргенштерн. Об этом он рассказал на YouTube-шоу "Парень красит девушку".
Моргенштерн уже долгое время встречается со своей возлюбленной, блогером Диларой Зинатуллиной. Пара планирует в ближайшем будущем стать родителями порядка 20 детей, чтобы с их помощью получилось создать полноценный музыкальный лэйбл. Валеев даже название ему уже придумал.

"20 детей хочу. Этим займемся в ближайшем будущем. Потом мне будет 40, а им всем по 17, и мы сделаем лейбл "Квадрат рекордс", — заявил артист.

Рэпер признался, что в отношениях с Зинатуллиной его все устраивает, и при этом в любимой его ничего не раздражает. Она ответила ему взаимностью, подчеркнув тем самым идеальность их отношений.
Во время видео главным заданием для Моргенштерна было накрасить свою вторую половинку. Для макияжа артист выбрал розовые и голубые тени. Сначала он нанес их аккуратно на глаза, а затем добавил и на лоб. Увидев себя в зеркале Зинатуллина рассмеялась и заметила, что в таком образе она похожа на Симбу из диснеевского анимационного фильма "Король лев".
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