Наследница Смирновой обвинила Дрожжину в захвате квартиры

Предположительно, обнаружена еще одна «звездная» квартира, не доставшаяся наследникам при помощи Цивина и Дрожжиной.

Это «двушка» в высотке на Котельнической набережной, стоимостью в 40 миллионов рублей, — сообщает 5 Канал.принадлежавшая народной артистке СССР Лидии Смирновой

Наталья Смирнова-Ткаченко, двоюродная сестра актрисы, рассказала об этом в телепередаче «Прямой эфир».

Наталья считает, что Дрожжина оформила с ее сестрой договор о пожизненном содержании, а затем отправила ее в дом престарелых.

По словам Смирновой-Ткаченко, она помочь родственнице не могла, так как живет далеко от Москвы. Однако наследство получить она планировала, но к тому времени жилплощадью уже владел посторонний человек.

Наталья заявила, что и она и ее сестра стали жертвами мошенничества и что она намерена добиваться, чтобы сделку признали недействительной.

Как ранее писал «Рамблер», следователи выяснили, что Цивин и Дрожжина являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей.

После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир.