Наследница Смирновой обвинила Дрожжину в захвате квартиры

Предположительно, обнаружена еще одна «звездная» квартира, не доставшаяся наследникам при помощи Цивина и Дрожжиной.
Это «двушка» в высотке на Котельнической набережной, стоимостью в 40 миллионов рублей, — сообщает 5 Канал.принадлежавшая народной артистке СССР Лидии Смирновой.
Наталья Смирнова-Ткаченко, двоюродная сестра актрисы, рассказала об этом в телепередаче «Прямой эфир».
Наталья считает, что Дрожжина оформила с ее сестрой договор о пожизненном содержании, а затем отправила ее в дом престарелых.
По словам Смирновой-Ткаченко, она помочь родственнице не могла, так как живет далеко от Москвы. Однако наследство получить она планировала, но к тому времени жилплощадью уже владел посторонний человек.
Наталья заявила, что и она и ее сестра стали жертвами мошенничества и что она намерена добиваться, чтобы сделку признали недействительной.
Как ранее писал «Рамблер», следователи выяснили, что Цивин и Дрожжина являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей.
После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир.
Их деятельность вскрылась после того, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали на пару заявление в полицию.