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Родные рассказали неприятные подробности о похоронах Кобзона 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Всплыли неприятные подробности о похоронах Кобзона
Фото: РИА Новости
Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года.
Тогда вся страна недоумевала, почему артиста такого уровня похоронили не на Новодевичьем кладбище и даже не на его филиале — Троекуровском, а на самом обычном — Востряковском.
Об этом рассказывает портал dni.ru.
Сестра покойного артиста Гелена Кендель только сейчас поделилась подробностями траурного мероприятия.
Как оказалось, на Востряковском кладбище упокоились ближайшие родственники Иосифа Давыдовича.

«…наша мама приехала на могилу моего мужа и, показывая на место рядом с кустами, сказала: Я буду похоронена здесь», — рассказала Гелена

Потом Иосиф Кобзон купил участок для мамы. И сам, как почетный гражданин города Москвы и народный артист СССР, выразил просьбу быть похороненным рядом.
Однако, когда Кобзона не стало, оказалось, что для захоронения ему выделили на метр меньше места, чем положено.
И вдове пришлось срочно заплатить за этот метр земли целый миллион рублей.
Родным и близким усопшего до сих пор очень неприятно вспоминать об этой ситуации.
Как ранее сообщал «Рамблер», Нелли Кобзон была третьей женой народного артиста СССР Иосифа Кобзона, они прожили вместе 47 лет. В браке родились сын Андрей и дочь Наталья.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Дни.Ру
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