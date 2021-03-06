Платье Фриске выставили на продажу за 100 тысяч рублей 

А также Фонд «Жанна Фриске — Я рядом!», который занимается помощью тяжелобольным детям, проводил благотворительный аукцион.

С первоначальной стоимостью в 100 тысяч рублей предлагалось купить платье Жанны. В нем она присутствовала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году.

Это мини-платье из золотистой ткани с ассиметричным лифом. Если бы оно продалось то деньги бы были перечислены на лечение детей.

К сожалению, наряд покойной певицы так и не ушел с молотка.

Наталья Фриске сообщила, что семья планирует собрать вещи и одежду Жанны и устроить музей ее памяти.

«Жанна всегда с нами рядом, мы это чувствуем, — поделилась с журналистами Наталья Фриске. — Я до сих пор помню тот день, когда она вышла в этом платье на красную ковровую дорожку. Она мне звонила, рассказывала, как все прошло. В тот момент Жанна была очень красивая — роскошные золотистые волосы на одно плечо и золотое платье…», — цитирует слова сестры Жанны СтарХит.

Как ранее сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.

После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная «Русфондом» на лечение звезды.

Суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть более 21 млн рублей пожертвований.