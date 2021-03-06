Кузьмин был счастлив, когда объявили карантин

В период пандемии представители шоу-бизнеса активно жаловались (эта тенденция жива и по сей день) на отсутствие работы и, соответственно, доходов, что сделало их жизнь невыносимой.

Правда, некоторые из жаловавшихся были замечены на Майами Мальдивах , а также невзначай хвастались удачно приобретенной недвижимостью или люксовым авто.

А вот музыкант Владимир Кузьмин в беседе с журналистами АИФ рассказал , что карантинные времена будет вспоминать с удовольствием.

«Когда первый раз объявили карантин, я был счастлив. У меня столько свободного времени не было, наверно, лет 30. Так, чтобы без гастролей. Записал столько новых песен — за полтора года выпустил 3 альбома. Был очень рад, что у меня появилось время и собой заняться, и музыкой. Так что мне не на что жаловаться. Наоборот, жалуюсь на то, что уже начинается дикий чёс — большое количество концертов».

Кстати, и ранее Кузьмин не сетовал на невостребованность. В декабре, по его словам, было отыграно 10 концертов, в январе — 7. Как правило, концерты эти клубные, или закрытые, под заказ.

А 8 марта будет большой концерт в «Известия-холле».

Кузьмин считает, что сейчас есть много хорошей музыки, особенно в блюз-роковом направлении.

«И молодежь, и старички выпускают отличную гитарную музыку. Но я консерватор, слушаю только западную и на CD в основном. У меня весь дом завален дисками. Нравится The Record Company, Christian Smith, Justin Cody Fox — полно хорошей музыки. Все клёвые! Такую музыку люблю, другую почти не слушаю».

Русский рэп артисту активно не нравится. А эстрада в целом кажется унылой и скучной.

«Пытался слушать рэп на русском, но меня, как говорит Владимир Матецкий, чуть не вырвало. Совсем не нравится. А попсу чего слушать? Там музыки нет вообще. Одно и то же, особенно по телевизору. На фестивале «Жара» в 2019-м в Баку прослушал целое отделение нашей молодежной музыки. Все песни на одних и тех же четырёх аккордах. Это так смешно и так грустно на самом деле. Всё одинаково уныло».