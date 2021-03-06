Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кузьмин признался, что был счастлив, когда объявили карантин 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Кузьмин был счастлив, когда объявили карантин
Фото: РИА Новости
В период пандемии представители шоу-бизнеса активно жаловались (эта тенденция жива и по сей день) на отсутствие работы и, соответственно, доходов, что сделало их жизнь невыносимой.
Правда, некоторые из жаловавшихся были замечены на Майами и Мальдивах, а также невзначай хвастались удачно приобретенной недвижимостью или люксовым авто.
А вот музыкант Владимир Кузьмин в беседе с журналистами АИФ рассказал, что карантинные времена будет вспоминать с удовольствием.

«Когда первый раз объявили карантин, я был счастлив. У меня столько свободного времени не было, наверно, лет 30. Так, чтобы без гастролей. Записал столько новых песен — за полтора года выпустил 3 альбома. Был очень рад, что у меня появилось время и собой заняться, и музыкой. Так что мне не на что жаловаться. Наоборот, жалуюсь на то, что уже начинается дикий чёс — большое количество концертов».

Кстати, и ранее Кузьмин не сетовал на невостребованность. В декабре, по его словам, было отыграно 10 концертов, в январе — 7. Как правило, концерты эти клубные, или закрытые, под заказ.
А 8 марта будет большой концерт в «Известия-холле».
Кузьмин считает, что сейчас есть много хорошей музыки, особенно в блюз-роковом направлении.

«И молодежь, и старички выпускают отличную гитарную музыку. Но я консерватор, слушаю только западную и на CD в основном. У меня весь дом завален дисками. Нравится The Record Company, Christian Smith, Justin Cody Fox — полно хорошей музыки. Все клёвые! Такую музыку люблю, другую почти не слушаю».

Русский рэп артисту активно не нравится. А эстрада в целом кажется унылой и скучной.

«Пытался слушать рэп на русском, но меня, как говорит Владимир Матецкий, чуть не вырвало. Совсем не нравится. А попсу чего слушать? Там музыки нет вообще. Одно и то же, особенно по телевизору. На фестивале «Жара» в 2019-м в Баку прослушал целое отделение нашей молодежной музыки. Все песни на одних и тех же четырёх аккордах. Это так смешно и так грустно на самом деле. Всё одинаково уныло».

Как ранее сообщал «Рамблер», музыкант Владимир Кузьмин показал в своем блоге старое черно-белое фото с певицей Аллой Пугачевой. Снимок был сделан в ту пору, когда у двух звезд был бурный роман, так и не завершившийся браком.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Алла Пугачева , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение