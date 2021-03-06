Моргенштерн потратил на шопинг 2 млн рублей 

Рэпер Моргенштерн потратил на шопинг более 2 млн рублей. В инстаграме он опубликовал фото с чеком покупок и селфи с подписью: «Опять сливаю кэш».

Процесс покупок Моргенштерн снимал на камеру. После примерок одежды рэп-декламатор расплатился в кассе, где ему пробили итоговый чек на сумму 2 227 965 рублей.

Из чека следует, что рэпер купил не только мужские, но и женские наряды. В частности, это купальники NatayaKim, стоимостью 16 700 и 27 000 рублей. Себе Моргенштерн приобрел плавки за 210 евро (18 000 рублей).

Перед этим Моргенштерн предстал в шубе и кроссовках (стоимостью более 1 млн рублей) от немецкого модельера Филиппа Плейна и заявил, что хочет выступить в роли манекенщика его одежды.