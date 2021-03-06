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Сафронов лечится от рака в обычной клинике 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Сафронов лечится от рака в обычной клинике
Фото: Instagram
Сергей Сафронов узнал о том, что тяжело болен, случайно. Он проходил диспансеризацию, врачи обратили внимание на неполадки с щитовидной железой.
Биопсия подтвердила страшный диагноз — рак лимфатической системы.
Только тогда Сафронов сообразил, что некоторые симптомы все-таки были, просто он не обращал на них внимание.
Сергей в последнее время чувствовал ком в горле, была повышенная потливость, одышка.
Сейчас иллюзионист проходит курсы химиотерапии. Лечится Сергей в обычной больнице.

«У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех», — цитирует слова Сафронова СтарХит.

Артист признается, что плохо переносит химиотерапию. После капельниц он был совершенно разбит.

«Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь».

Однако Сергей настроен на борьбу и даже не допускает мысли, что все может кончиться не так, как хочется. Семья и родители поддерживают его, как могут.
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Сафронов — многодетный звездный папа.
От первого брака у него есть дочь Алина и сын Владимир. Сейчас мужчина счастлив во втором браке, вместе с супругой он растит дочь Алису.
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