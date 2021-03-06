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Подруга Солнцева рассказала, что Гогена «запихнули в психушку» 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Подруга рассказала, что Солнцева «запихнули в психушку»
Фото: Instagram
Близкая подруга Гогена Солнцева, Лидия Алифиренко, рассказала журналистам «Собеседника», что шоумен уже длительное время находится на лечении в психиатрической больнице.
По ее словам, отправила туда мужчину его законная супруга, Екатерина Терешкович. И запретила посещения — Лидия неоднократно пыталась навестить больного, но безуспешно.
Более того, в отсутствие мужа Екатерина чувствует себя хозяйкой положения.
В частности, как говорит Алифиренко, она выставила ее за дверь с вещами — ранее Лидия, Гоген и Екатерина жили втроем, и распродает его украшения.

«Катя поменяла замки на входной двери. Между нами случился скандал. Я увидела, что из шкатулки, в которой Гоген хранил свои украшения, они пропадают. Оказалось, пока он лечится, старуха решила продать его кольца и цепочки. Я ей говорю: «Имей совесть. Он выйдет — тебе мало не покажется!» Катя усмехнулась, мол, он не выйдет оттуда уже никогда. Естественно, я не выдержала и налетела на нее с кулаками. На другой день вернулась с работы, а мои вещи стоят в подъезде», — сообщила Лидия.

Женщина не исключает, что у Терешкович корыстные планы.

«Старуха хочет лишить его дееспособности, стать опекуном и распродать имущество. Это она хочет сделать под тем предлогом, что платить за его пребывание в психушке очень дорого. Хотя по факту его, как собаку в конуре, держат практически в бесплатном отделении».

Журналистам «Собеседника» не удалось связаться с самим Солнцевым. Терешкович же дала гневный комментарий:

«Лида — больной человек. Они с Гогеном в течение нескольких лет превращали мою жизнь в ад. И на этой почве сами сошли с ума. Илюша тяжело болен: ему нужно лечение. Врачи говорят, что состояние у него ухудшается, несмотря на постоянный прием медикаментов. Я оплачиваю его лечение, за ним постоянный медицинский уход. Она сказала, что его содержат в конуре? Лидка — больной человек, ее место рядом с Гогеном, только в соседней палате».

Как ранее писал «Рамблер», гоген Солнцев заявил, что познакомился в бане с «любовницей» Тарзана Анастасией Шульженко.
Он заявил, что Шульженко якобы каждый день ходит в баню, чтобы «выжечь паром» ребенка, которого вынашивает.
Он подчеркнул, что призвал актрису одуматься, родить и отдать младенца ему за 3 миллиона рублей.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Екатерина Терешкович
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