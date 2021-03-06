Подруга рассказала, что Солнцева «запихнули в психушку»

«Катя поменяла замки на входной двери. Между нами случился скандал. Я увидела, что из шкатулки, в которой Гоген хранил свои украшения, они пропадают. Оказалось, пока он лечится, старуха решила продать его кольца и цепочки. Я ей говорю: «Имей совесть. Он выйдет — тебе мало не покажется!» Катя усмехнулась, мол, он не выйдет оттуда уже никогда. Естественно, я не выдержала и налетела на нее с кулаками. На другой день вернулась с работы, а мои вещи стоят в подъезде», — сообщила Лидия.
«Старуха хочет лишить его дееспособности, стать опекуном и распродать имущество. Это она хочет сделать под тем предлогом, что платить за его пребывание в психушке очень дорого. Хотя по факту его, как собаку в конуре, держат практически в бесплатном отделении».
«Лида — больной человек. Они с Гогеном в течение нескольких лет превращали мою жизнь в ад. И на этой почве сами сошли с ума. Илюша тяжело болен: ему нужно лечение. Врачи говорят, что состояние у него ухудшается, несмотря на постоянный прием медикаментов. Я оплачиваю его лечение, за ним постоянный медицинский уход. Она сказала, что его содержат в конуре? Лидка — больной человек, ее место рядом с Гогеном, только в соседней палате».