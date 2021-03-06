Долинский уверен, что травлю Цивина и Дрожжиной заказали 

Он не отрицает, что они могли зарабатывать на рентах. Но уверен, что пара действовала в правовом поле.

«Это мои добрые знакомые на протяжении многих лет. Но я выступал не в их защиту, а в защиту справедливости, за то, что никто не может обозвать человека убийцей, мошенником, взяточником, педофилом бездоказательно, без приговора суда», — актер категорически против того, что в СМИ создан отрицательный образ Цивина с супругой.

Долинский считает, что Цивин слишком умен, чтобы впутываться во что-то криминальное. А вот талант бизнесмена у него есть несомненный.

«Миша своего не упустит, найдет возможность заработать. Предпринимательская жилка у него, конечно, есть. Но при этом Михаил никогда не шел на обострение с законом. Он слишком умен для этого».

По словам Владимира, и Михаил и Наталья — люди достаточно тщеславные и всегда стремились жить безбедно. Но подобные качества присущи очень многим людям, а уж актеры без тщеславия — таких и не найти.

«Им очень хотелось быть в кругу состоявшихся людей, импонировало сидеть на банкетах с генералами, фотографироваться с министрами. Но за это не судят. Конечно, Миша и Наташа бывали на похоронах известных людей, на кинофестивалях (не знаю, кто им давал билеты) сидели на первых рядах. Но это была их тусовка и их жизнь».

Ранее, как рассказывает Долинский, престарелые актеры чуть ли не молились на Цивина и Дрожжину. Они активно помогали пожилым, беспомощным людям.

«Я не знаю, что там было на самом деле. Может, Наталья и Михаил проводили с человеком последние годы, провожали в последний путь, ставили памятники, а потом получали квартиры. Может, это и был их бизнес. Я не хочу вдаваться в подробности. Но закон они не преступили нигде».

В ситуации же с родственниками Баталова Владимир предполагает наличие третьих сил, которые рассорили вдову и дочь актера с теми, кто им реально помогал.

«А какие счастливые лица были у тех же Гитаны Аркадьевны и Маши, когда Наталья и Михаил возили их на курорты, в Италию, посещали вместе с ними Дом кино. И посмотрите на их лица сейчас, когда они обвиняют Дрожжину и Цивина в мошенничестве», — возмущен актер.

Долинский предполагает, что «кто-то рулит этим процессом».

«Договор ренты — это услуга, которая действует по всему миру. Вспомните печальные истории актеров Изольды Извицкой, Сашеньки Числова, за которыми практически никто не ухаживал под конец жизни. Не лучше ли было бы, если бы их квадратные метры достались бы какому-нибудь человеку, а не государству?»

Как ранее писал «Рамблер», следователи выяснили, что Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей.

После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир.