Долинский уверен, что травлю Цивина и Дрожжиной заказали 

«Это мои добрые знакомые на протяжении многих лет. Но я выступал не в их защиту, а в защиту справедливости, за то, что никто не может обозвать человека убийцей, мошенником, взяточником, педофилом бездоказательно, без приговора суда», — актер категорически против того, что в СМИ создан отрицательный образ Цивина с супругой.
«Миша своего не упустит, найдет возможность заработать. Предпринимательская жилка у него, конечно, есть. Но при этом Михаил никогда не шел на обострение с законом. Он слишком умен для этого».
«Им очень хотелось быть в кругу состоявшихся людей, импонировало сидеть на банкетах с генералами, фотографироваться с министрами. Но за это не судят. Конечно, Миша и Наташа бывали на похоронах известных людей, на кинофестивалях (не знаю, кто им давал билеты) сидели на первых рядах. Но это была их тусовка и их жизнь».
«Я не знаю, что там было на самом деле. Может, Наталья и Михаил проводили с человеком последние годы, провожали в последний путь, ставили памятники, а потом получали квартиры. Может, это и был их бизнес. Я не хочу вдаваться в подробности. Но закон они не преступили нигде».
«А какие счастливые лица были у тех же Гитаны Аркадьевны и Маши, когда Наталья и Михаил возили их на курорты, в Италию, посещали вместе с ними Дом кино. И посмотрите на их лица сейчас, когда они обвиняют Дрожжину и Цивина в мошенничестве», — возмущен актер.
«Договор ренты — это услуга, которая действует по всему миру. Вспомните печальные истории актеров Изольды Извицкой, Сашеньки Числова, за которыми практически никто не ухаживал под конец жизни. Не лучше ли было бы, если бы их квадратные метры достались бы какому-нибудь человеку, а не государству?»