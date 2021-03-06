Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Безрукову стало плохо прямо на сцене 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Безрукову стало плохо прямо на сцене
Фото: РИА Новости
Сергей Безруков настолько влюблен в свою профессию, что готов буквально жить на работе.
Однако человеческий организм не может нормально функционировать, находясь в авральном режиме годами.
Стало известно, что у 47-летнего актера начались проблемы со здоровьем.

«Я живу театром. Он не приносит прибыль, как сериалы или кино. Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством», — приводит слова Сергея Экспресс газета.

Дмитрий Дюжев, коллега Безрукова по профессии, будучи гостем «Мой герой» на канале ТВЦ, в интервью Татьяне Устиновой рассказал, что крайне обеспокоен тем, как невнимательно относится тот к своему здоровью.
У Безрукова прямо во время спектакля случился сердечный приступ. По мнению Дюжева, это произошло отчасти из-за колоссальной самоотдачи звезды «Бригады».

«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается», — заявил Дюжев.

Как ранее писал «Рамблер», Безруков выступил в музее-заповеднике поэта с программой «Хулиган. Исповедь».
Перед этим он получил региональную награду из рук губернатора Николая Любимова.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Комментарии 33
Шоу-бизнес , Николай Любимов , Татьяна Устинова , Дмитрий Дюжев , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение