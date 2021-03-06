Безрукову стало плохо прямо на сцене 

Сергей Безруков настолько влюблен в свою профессию, что готов буквально жить на работе.
Однако человеческий организм не может нормально функционировать, находясь в авральном режиме годами.
Стало известно, что у 47-летнего актера начались проблемы со здоровьем.
«Я живу театром. Он не приносит прибыль, как сериалы или кино. Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством», — приводит слова Сергея Экспресс газета.
Дмитрий Дюжев, коллега Безрукова по профессии, будучи гостем «Мой герой» на канале ТВЦ, в интервью Татьяне Устиновой рассказал, что крайне обеспокоен тем, как невнимательно относится тот к своему здоровью.
У Безрукова прямо во время спектакля случился сердечный приступ. По мнению Дюжева, это произошло отчасти из-за колоссальной самоотдачи звезды «Бригады».
«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается», — заявил Дюжев.
Как ранее писал «Рамблер», Безруков выступил в музее-заповеднике поэта с программой «Хулиган. Исповедь».
Перед этим он получил региональную награду из рук губернатора Николая Любимова.