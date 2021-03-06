Николас Кейдж женился в пятый раз 

Отмечается, что новая жена актера, Рико Шибату, на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака девушка взяла фамилию супруга. При этом свидетельство о браке датировано 16-м февраля.

По словам Кейджа, Шибату вернулась в Японию, а он уехал в Неваду, из-за чего пара не виделась около полугода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер признался, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.