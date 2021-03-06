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Николас Кейдж женился в пятый раз 

Lenta.ru 26 минут назад
Николас Кейдж женился в пятый раз
Фото: Stefan Wermuth / Reuters
Американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя девушка. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе, сообщает Daily Star.
Отмечается, что новая жена актера, Рико Шибату, на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака девушка взяла фамилию супруга. При этом свидетельство о браке датировано 16-м февраля.
По словам Кейджа, Шибату вернулась в Японию, а он уехал в Неваду, из-за чего пара не виделась около полугода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер признался, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.
В июле 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке, на которой был женат всего четыре дня. Как признался сам актер, они сыграли свадьбу в состоянии сильного алкогольного опьянения и не понимали, что делают.
Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.
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Шоу-бизнес , Николас Кейдж , Лиза Пресли , Патрисия Аркетт , Элвис Пресли , Газета Daily Star , Япония
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