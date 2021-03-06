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Познер высказался о приглашениях скопинского маньяка на телешоу 

News.ru 7 минут назад
Познер высказался о приглашениях скопинского маньяка на телешоу
Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press
Российский телеведущий Владимир Познер считает, что 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, после освобождения из тюрьмы имеет такие же права, как и другие граждане России.

Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти. (…) Телевидение имеет право приглашать кого хочет, если это не противоречит закону, — сказал журналист.

Свою точку зрения он высказал на своём сайте «Познер Онлайн». Телеведущий привёл в пример американцев, которые, находясь в тюрьме, не имею права писать о своём преступлении, однако по завершении срока более не считаются преступниками. Поэтому они имеют право делать что хотят.
При этом сам факт приглашения Мохова на телешоу он считает странным. Познер признался, что сам бы никогда не позвал маньяка на своё шоу.
Журналист отметил, что люди всегда интересовались скандалами и бороться с этим он не видит смысла, потому что, «очевидно, мы так устроены, что нас интересуют такие вещи».
Ранее NEWS.ru писал, что скопинский маньяк не собирается возвращаться в дом в Скопине, где держал пленных девушек. Как сообщили СМИ, мужчине выдали постановление с адресом его нового места проживания под Рязанью, но он отличается от того, где раньше жил маньяк.
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Шоу-бизнес , Виктор Мохов , Владимир Познер
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