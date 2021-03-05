«Вдовой взял, вдовой оставишь»: Садальский о разводе Алибасова

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Актер Станислав Садальский прокомментировал отмену развода Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым.

«Обожаемая мной Лида, женщина принципиальная‼️ Вдовой взял, вдовой оставишь…», — написал Садальский в Instagram.

При этом Садальский осудил Федосееву-Шукшину и Алибасова за посвящение общественности в свою личную жизнь. По мнению Садальского, происходящее в семье необходимо держать за закрытой дверью.

«Мать родную и то не должны себе судьи звать и один про другого рассказывать», — подчеркнул артист.

Он сообщил, что вскоре отмененному разводу Федосеевой-Шукшиной и Алибасова будет посвящена программа «Прямой эфир». По его словам, заявка к Андрею Малахову уже поступила.

«Вот такая любовь», — заключил Садальский, намекнув, что супруги намерены хорошо заработать на своем несостоявшемся разводе.

Как сообщал «Рамблер», накануне Пресненский суд Москвы по просьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной отменил решение мирового судьи расторгнуть ее брак с Бари Алибасовым.